زوجة هريثيك روشان السابقة تدعمه في محنته الأخيرة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد أزمة عائلة روشان التي أصبحت في مرمى عناوين الصحف الفنية في الهند، ناشدت زوجة النجم هريثيك روشان السابقة، سوزان خان، جمهور ومحبي الفنان احترام الوقت الصعب الذي تُمر به الأسرة، وأكدت على دعمها لهم.

كشفت سوزان أيضًا أن راكيش روشان والد هريثيك وسونينا يعاني من “أزمة صحية كبيرة” وأن والدتهما بينكي “معرضة للخطر”. وقالت سوزان، التي لديها ولدين من هريثيك، في رسالتها، “من فضلكم احترموا فترة الأسرة الصعبة، أي أسرة تمر بهذه الأوقات”.

يذكر أن متابعي هرثيك على علم بالأزمة التي تمر بها عائلته، فـ إلى جانب الأزمة الصحية التي يعاني منها المخرج راكيش روشان والد هريثيك، والخلاف الذي دار بين هريثيك روشان وكانجانا رانوت، كانت سونينا روشان، شقيقة الممثل، قد أدلت بتصريحات مؤخرًا أثارت الكثير من البلبلة.

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سوناينا شاركت “بوستات” بوسائل التواصل الاجتماعي، ألمحت فيها إلى أن كل شيء ليس على ما يرام بين أفراد الأسرة، وفي وقت سابق بدأت الشائعات تنتشر بان سونينا قد دخلت مستشفى أمراض عقلية، لكن سونينا قالت إنها ذهبت إلى مركز إعادة التأهيل للعلاج من تعاطي الكحول، ليس بسبب اضطراب ثنائي القطب كما زعمت تقارير.

كما ادعت أخت كانجانا رانوت رانجولي في تغريدة أن عائلة روشان كانوا “يضربون/ سونينا جسديًا، بسبب على خلفية قصة رومانسية زُعم أنهم يعارضونها وأن سونينا كانت تتواصل مع كانجانا طلبًا للمساعدة.

في سياق مخالف، تزوجت سوزان من هريثيك روشان في عام 2000 وانفصلا في عام 2014، وهما أبوان لطفلين - هريدهان وهريحان.