تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعيس المطرب المصري حكيم حياة زوجية مستقرة مع زوجته جيهان، والتي تعرف عليها منذ أكثر من 17 عاما، وتزوجها.

حكيم زوجته لها أكثر من أصل فوالدها فنزويلي بينما لها أصل يوناني وأصل مصري، تعرف عليها حكيم عندما عملت معه، فاستلطفها، وشعر أنها تبادله نفس المشاعر، فطلب منها الزواج.

المطرب المصري يقول إنه مثل سي السيد في منزله، ولكنه لا يمارس سلطته في كل الأمور، حيث يترك لزوجته المساحة لتقود بيتها كما تشاء.

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حكيم أكد في حوارات سابقة له أن النجومية التي حققها لا تؤثر على علاقته بزوجته، ووصفها بأنها حب عمره التي ساعدته على صنع النجومية، وتحقيق النجاح والشهرة، لافتا إلى أنها كان لها دور كبير وفعال في استقراره العاطفي والاجتماعي.

أما عن غيرتها من معجباته فقال حكيم إن أجمل شيء في زوجته أنها لا تظهر غيرتها وتخفيها عنه مما يجعله حريص دوما على مراعاة شعورها حتى لا يجرحها.

حكيم من المقرر أن يقدم أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 «متجمعين»، والتي تستضيفها مصر خلال شهر يوليو.

المطرب الشعبي فنان مصري بدأ الغناء وهو في سن صغير، حيث كان يحلم بالنجومية وشجعته على ذلك والدته، بينما كان والده يرفض عمله كمطرب، وبمرور الوقت سطر حكيم اسمه بين النجوم، ووصل للعالمية.