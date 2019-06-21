- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة المصرية ريم البارودي، مع أسرة العرض المسرحي “جوازة مرتاحة”، لعرض المسرحية خلال الفترة القليلة المقبلة على مسرح فندق الميراج في مدينة الغردقة.
والعرض المسرحي، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويشارك في بطولته ريم البارودي وأحمد صفوت.
وكانت الفنانة المصرية قد نشرت صورة أفيش المسرحية عبر حسابها بموقع الصور “إنستجرام” وعلقت “توكلنا على الله جوازة مرتاحة على مسرح فندق ميراج الغردقة قريبا بإذن الله، المسرحية كوميديا مستوحاة من مسرحية ترويض النمرة لويليام شكسبير “.
وعلى جانب أخر، تنتظر ريم البارودي عرض مسلسلها الذي يحمل اسم “السر”، و الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصرى، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تستعد لعرض «جوازة مرتاحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.