ريم البارودي تستعد لعرض «جوازة مرتاحة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية ريم البارودي، مع أسرة العرض المسرحي “جوازة مرتاحة”، لعرض المسرحية خلال الفترة القليلة المقبلة على مسرح فندق الميراج في مدينة الغردقة.

والعرض المسرحي، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويشارك في بطولته ريم البارودي وأحمد صفوت.

وكانت الفنانة المصرية قد نشرت صورة أفيش المسرحية عبر حسابها بموقع الصور “إنستجرام” وعلقت “توكلنا على الله جوازة مرتاحة على مسرح فندق ميراج الغردقة قريبا بإذن الله، المسرحية كوميديا مستوحاة من مسرحية ترويض النمرة لويليام شكسبير “.

وعلى جانب أخر، تنتظر ريم البارودي عرض مسلسلها الذي يحمل اسم “السر”، و الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصرى، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.