شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة صغيرة، قيل إنها للفنانة ليليى علوي في طفولتها، وذلك نظرا للشبه الكبير الذي يجمعها بها.
ليلى نشرت صورة لها إلى جوار صورة للطفلة، مؤكدة أنها ليست صورتها كما ظن البعض، حيث قالت: “البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا، دي بنوتة فعلًا شبهي جداً جداً، سبحان الله يخلق من الشبه أربعين”.
الفنانة المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ربنا يحفظها، قولولي مين تاني على الأكاونت من الأربعين”.
وكانت الفنانة المصرية ليلى علوي قد ظهرت مؤخرا عبر إعلان مستشفى 500500، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد حماقي، ويسرا، وتامر حبيب، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وهنا شيحة، وحلا شيحة، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأمينة خليل، وغيرهم
في حين كان آخر عمل درامي قدمته ليلى علوي مسلسل “هي ودافنشي” عام 2016، والذي شاركها بطولته الفنان خالد الصاوي، ومي سليم، وأحمد سعيد عبدالغني، وبيومي فؤاد، وغيرهم.
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