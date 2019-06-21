صورة نادرة للفنان رشوان توفيق مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكن الفنان المصري رشوان توفيق بطلا سينمائيا رغم أنه قدم عدد من الأدوار الثانية الناجحة وحصد الجوائز عليها، ولكنه تألق أكثر على المسرح وفي الدراما.

رشوان توفيق هو صاحب أداء مميز، وعاصر عدد من الأجيال على مدار سنوات طويلة، وحكى عن ذكرياته مع النجوم ومنهم سعاد حسني وقال عنها إنها كانت نجمة عالمية، ولكنها كانت بسيطة، وكانت تقفز للشخصية بمجرد أن تقف أمام الكاميرا.

رشوان توفيق عمل مع سعاد من خلال فيلم «نادية»، وقال إن سعاد لم تأخذ حقها رغم كل التوهج الذي حققته، وذلك لأنها كانت بسيطة ولم يكن حولها مستشارين مثل عبدالحليم وأم كلثوم.

الفنان المصري تحدث عن الفنان رشدي أباظة وقال إنه كان طفلا، وكان يحب شراء لعب الأطفال لنفسه، وكانت سامية جمال تشكو منه وتقول: «بيجيب اللعب قال ايه لبنته وهو بيلعب بيها».

رشوان قال إن الفنان الراحل فريد شوقي كان طيب جدا وشهم، ورغم أنه وحش الشاشة إلا أنه كان يخاف من النوم وحيدا.

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أما عن ذكرياته مع عبدالحليم حافظ، فقال رشوان إنه في مرة عبر عن رأيه وقال إن عبدالحليم يقلد أداء محمد الموجي، غضب منه العندليب كثيرا.

رشوان توفيق وصف تحية كاريوكا بأنها الأم صاحبة الرأي، وأشار إلى أنها كانت تسأل عنه دائما، ولا تبخل على الفقراء رغم كل ظروفها.

الفنان المخضرم تحدث عن الراحل شكري سرحان، وقال إنه كان أنيق جدا ومتدين، وخلوق، وعمل معه أكثر من مرة، وفي مرة رآه وهو يصبغ شعره، فقال له بجرأة: «أستاذ شكري لماذا تصبغ شعرك وقد خلق الله التجاعيد لتتناسب مع الشعر الأبيض»، فنظر إليه شكري سرحان، وتوقف بعدها عن صبغ شعره.

واعترف رشوان توفيق أنه رفض أن تدخل ابنته هبة رشوان مجال التمثيل، وعندما عرض عليها ممدوح الليثي ذلك رفض لأن المجال صعب، وشعر أن ابنته ستعاني كثيرا.

ومن أصعب المواقف التي تعرض لها رشوان توفيق هو وفاة ابنه توفيق في عمر الـ 40، وذلك عام 2000، حيث شعر بقرب رحيل نجله، وذلك بعد أن قص عليه الأخير منما رأى فيه أجداده وهو يحمسوه للقائهم، فمات ابنه بعد تعرض لأزمة قلبية.

رشوان قال إن الجنازة حضرها أولاده الفنانين ومنهم نور الشريف وصلاح السعدني، وانهار نور الشريف لأنه كان يعرف ابنه.