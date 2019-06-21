شمس الكويتية تستعين بالنجم المصري محمد صلاح للرد على منتقديها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة شمس الكويتية الاستعانة بصورة للاعب المصري محمد صلاح للرد على منتقديها، والذين اتهموها بالإساءة للشعب السعودي.

شمس نشرت صورة لصلاح، خلال إحدى احتفالاته بأهدافه مع فريق “ليفربول” الإنجليزي، والتي يظهر فيها جالسا على الأرض ويؤدي حركة يوجا للاسترخاء.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين الي مايخافونك والمصيبة إني عارفتهم منو ولا اقدر اتكلم.. وأتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي”.

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وأضافت: “وأنا ماطلع مني أي شيء فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد علي وإذا أنا قلت شيء أنا جدا شجاعة اني أقول نعم قلت.. بس وربي ما حصل وكل الإعلام إلي جالس يتناقل الخبر والأشخاص إلي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في #الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت شمس الكويتية قد تعرضت لهجوم عنيف من الشعب السعودي، بعدما وصفت من يتغيب عن حفلها في الرياض بـ “الحيوان”.