ظهور نادر للعازف الشهير طليق الفنانة نهال عنبر مع نجله الممثل الشاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان الشاب حسام الحسيني، نجل الفنانة المصرية نهال عنبر صورة حديثة له مع والده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

حسام ظهر في الصورة مع والده العازف مجدي الحسيني، وكتب معلقا: «أفضل أب وأفضل صديق أنا ابن الأسطورة مجدي الحسيني، ولكل اللي ميعرفوش يكتب على جوجل مجدي الحسيني ويعرف هو مين بالظبط».

جمهور الفنان الشاب أمطره بعدد من التعليقات، وأكد الجمهور أنه يعرف قيمة والده الموسيقية، كما علق الفنان مصطفى قمر وكتب أن مجدي الحسيني أسطورة لن تتكرر.

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نهال عنبر تزوجت طوال حياتها 3 مرات الأولى من عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني والذي انفصلت عنه لتتزوج المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، لتنفصل عنه بعد شهور وتتزوج من رجل الأعمال حسن صالح، وانتهت علاقتهما بالطلاق أيضا.

نهال أنجبت من مجدي الحسيني ابنا واحدا وهو الفنان الشاب حسام الحسيني، والذي يعمل في التمثيل وأيضا كموزع موسيقي، حيث عمل مع الفنان محمد رمضان في أغنيته الأخيرة «أنا الملك».

نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي حقق نجاحا كبيرا والعمل بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني.