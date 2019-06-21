صورة نادرة من طفولة أشرف عبدالباقي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي عن صورة قديمة من ألبوم طفولته لم يرها الجمهور من قبل.

أشرف نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ونشر معها صورة حالية له، وكتب معلقا: «زمان ودلوقتي».

جمهور الفنان المصري عبر عن إعجابه بالصورة ولاحظ متابعيه أن شكله لم يتغير كثيرا وأنه مازال يمتلك نفس الملامح.

أشرف نفى ما قيل عن انتهاء عروض «مسرح مصر»، وقال إن هذا الكلام غير صحيح وأنه يتم التحضير لموسم جديد، وسيتم عرضه بالتزامن مع عيد الأضحى.

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الفنان المصري قال إن نجوم «مسرح مصر»، مستعدين لتقديم موسم جديد وعبروا عن رغبتهم في ذلك، لافتا إلى أنه سعد بالنجاح الذي حققوه في أعمالهم الفنية التي عرضت في شهر رمضان الكريم.

«مسرح مصر» يشارك في بطولته علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة “أوس أوس” وكريم عفيفي ودينا محسن “ويزو” وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب.

أشرف يشهد أيضا حالة من النشاط المسرحي، حيث حقق النجاح مؤخرا من خلال مسرحية «جريمة في المعادي»، والتي حققت نجاحا كبيرا.