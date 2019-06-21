رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم اللبناني رامي عياش بعيد ميلاد ابنته «آيانا» التي اكملت عامها الأول، واختار البوب ستار أن يعايد ابنته بصورة عفوية تجمعهما.

رامي نشر صورة، ظهر فيها يحمل طفلته، بينما بدت «آيانا» تمسك نظارة والدها الشمسية، وكتب الفنان اللبناني معلقاً عليها: «عقبال المية اغلى الناس »، حيث تلقى عياش تهاني متابعيه، متمنيين لابنته حياة سعيدة وناجحة.

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وعلى هامش عيد ميلادها الأول، خضعت «آيانا» لجلسة تصوير طريفة، سجلت تجربتها الأولى في التهام قالب كيك ضخم، حيث ظهرت مرتدية فستان أخضر أنيق، وزينت شعرها برابطة من نفس قماش الفستان، حيث امتلأ فمها ويديها ببقايا الكيك بطريقة طريفة، فجرت ضحكات فانز رامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصممة الأزياء داليدا زوجة عياش، نشرت أيضاً صوراً من الجلسة، وعايدت طفلتها بتعليق كتبت فيه: «أيانا يا عمر الماما. ‎أنتِ ناعمة وهادئة كتير وبنفس الوقت قوية وبتعرفي شو بدك. كونتي حالك و أخدتي أرام مثلك الأعلى بخلال سنة واحدة بس! أنا ما بدّي من هل دني أكثر من هيك. عقبال الميّة يا روحي والله ما يحرمني منكم. انشالله كل ايامك سعادة وفرح وحب».

يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» 19 يونيو 2018.

من ناحية أخرى، طرح رامي عياش فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يا سكاكر السكر» من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وقد شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده بالرقص فيه.