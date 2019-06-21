Jun 21, 2019 عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، فاجأ الفنان سعد رمضان جمهوره العريض بنشره صورة له بدا فيها بـ “لوك” جديد. وظهر “رمضان” بـ “نيولوك” وسأل جمهوره عن رأيهم بلوكه الجديد، وكتب: “احبابي هل أحببتم الستايل الجديد أو كلا؟ Advertisements الجواب اتى بسرعة من حبيبة سعد رمضان التي علّقت قائلة: “أنت كالقمر “دخيل قلبك”. من جهة أخرى، يستعد “رمضان” لطرح أغنية جديدة قريباً جداً، يتعاون فيها مع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين” وحققت ارقاماً كبيرة منذ طرحها مع بداية السنة الجديدة عبر المنصات الموسيقية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- سعد رمضان يفاجئ محبيه بلوك جديد.. وحبيبته تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.