رابح صقر يجهشُ بالبكاء عقب غنائه "صدقيني" وسط جمهوره السعودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مقتطفًا من حفل الفنان السعودي رابح صقر، الذي ظهر خلاله وعيناه تذرف الدموع، حينما بدأ في غناء أغنية "صدقيني"، وسط حالة من علامات الاستفهام ارتسمت على وجوه جمهوره ومحبيه، الذين تعجبوا من رد فعل "صقر" الباكي بسبب الأغنية.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو لـ"صقر"، خلال حفله بمدينة "عرعر" بالسعودية، وهو منسجم في أغنية "صدقيني"، وفجأة أجهش بالبكاء، حيث لم يستطع تمالك عواطفه وأحاسيسه تجاه تلك الأغنية.

جدير بالذكر، أن الكثير من الجمهور لا يعلمون علاقة أغنية "صدقيني" بالفنان السعودي رابح صقر، حيث إنه كان قد أعدّها خصيصًا من أجل والدته المتوفية منذ فترة زمنية بعيدة، كما أنه يجهش بالبكاء كلما غنّاها وتذكر أمه الراحلة.

وكانت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، قد طرحت بالأسواق خلال الفترة الماضية، ميني ألبوم الفنان رابح صقر، بعنوان: "رابح صقر 2019"، وتضمن 8 أغنيات هي: "منهو غيرك، وفرصة عمر، وقلته، وهقوتك فيني، وكافي كبر، والصمت، وعجزت، وعلى كيفك".