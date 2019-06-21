من نادين خوري إلى أيمن زيدان: تستحقُّ كل الجوائز أيها الملك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية القديرة نادين خوري عن سعادتها الكبيرة بفوز فيلم "أمينة" إخراج أيمن زيدان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بجائزة أفضل إخراج في مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي بالمغرب.

وباركت نادين خوري للفنان والمخرج أيمن زيدان فوزه بهذه الجائزة التي يستحقها وقالت بحسب بيان صحفي لمكتبها الإعلامي: "لاشكّ أن موهبتك ومثابرتك في فن التمثيل والإخراج منحاك ألقًا قلّ مثيله لتكون متميزًا في كلا المجالين. حيث كان ولا يزال همك وعشقك الفني ممزوجًا بجهدك الاستثنائي الذي تبذله مع كل تجربة جديدة".

وأضافت خوري بحسب المكتب الإعلامي الخاص بها: "في فيلم أمينة كان لي شرف المشاركة بأول مشروع سينمائي لك حيث نلت منه النصيب الأكبر لمساحات أتاحت لي الفرصة كي أختبر أدواتي كممثلة أمام إدارتك الإخراجية".

وتابعت الفنانة السورية القديرة: "كم من المفرح أن تحوز على جائزة نتيجة جهدك وتحضيراتك المذهلة لفيلم أمينة الذي كنتَ أنت تحمل أمانته بكل دقة وحبّ، وكم نفتخر بنجاحاتك المتتالية".

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واختتمت بالقول:" أمنيات جمّة لك بجوائز عدة أنت تستحقها أيها الممثل الملك، والمخرج الملك".

يشار إلى أن الفنانة القديرة نادين خوري أدت شخصية "أمينة" في الفيلم وهي الأمّ السورية التي تعترضها ظروف قاسية وصعبة لكنها تواجهها بالمحبة والأمل، لتكون مثالاً يحتذى في الحياة والصبر والقوة. ولتصنع من مأساتها طريقًا للعمل نحو غدٍ مُحكَمِ الأمل.