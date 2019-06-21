مريم أوزيرلي تُفاجِئ متابعيها بعشاء مع آل باتشينو

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة التركية مريم أوزيرلي متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بنشر صورة من عشاء يجمعها بنجم هوليوود الممثل العالمي آل باتشينو الذي عانقته بلقطةٍ عفوية وبدا مبتسماً. فيما أرفقت منشورها بتعليقٍ كتبتٍ فيه: "شكراً آل باتشينو على هذا العشاء الرائع".

وبدا إلى يمين الناظر إلى صورتها المنتج الإيراني باري نفيدي الذي وجهت له التحية أيضاً.

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ونشرت أيضاً عدة صور من لوس أنجلوس كان إحداها مع المنتج جوناثان فوهرمان الذي شكرته على صداقته ورفقته الطيبة.



وعلى ما يبدو، فإن "أوزيرلي" تقوم بجولة أوروبية أميركية بحيث أنها تختتم كل منشوراتها بعبارة "صباح الخير لأوروبا، وأحلام سعيدة لأميركا". علماً أنها نشرت مقطع فيديو قصير من كاليفورنيا وأرسلت عبره القبلات لمتابعيها.