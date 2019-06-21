صلاح عبدالله قبل انطلاق "الأمم الإفريقية": "الليلة هيرفرف علم بلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر لها اليوم الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه على "تويتر": "الليلة دي الليلة دي.. هيرفرف علم بلادي في سماكي يا مصرنا.. بفخرنا وبنصرنا.. على كُل غِل الأعادي".

تنطلق مساء اليوم الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، وستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 10 مساء.

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ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية.

تُعرض المباراة عبر قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي، وقنوات بي إن سبورت.



ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى والتي تضم زيمبابوي، أوغندا والكونغو.