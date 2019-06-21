- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان صلاح عبدالله، على الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر لها اليوم الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي.
وكتب "عبدالله" عبر حسابه على "تويتر": "الليلة دي الليلة دي.. هيرفرف علم بلادي في سماكي يا مصرنا.. بفخرنا وبنصرنا.. على كُل غِل الأعادي".
تنطلق مساء اليوم الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، وستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 10 مساء.
ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية.
تُعرض المباراة عبر قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي، وقنوات بي إن سبورت.
ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى والتي تضم زيمبابوي، أوغندا والكونغو.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله قبل انطلاق "الأمم الإفريقية": "الليلة هيرفرف علم بلادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.