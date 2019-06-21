خاص| هل رفضت لبنى عبدالعزيز التعاون مع عبدالحليم حافظ بعد "الوسادة الخالية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها لم تشعر برهبة عند وقوفها لأول مرة أمام الفنان عبدالحليم حافظ، في أول أعمالها السينمائية، والذي حمل اسم "الوسادة الخالية"، إذ كانت معتادة على التمثيل وتجيد تقديم مسرحيات عالمية على خشبة مسرح الجامعة.

وأضافت لبنى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وارتبط به الجمهور بصورة (خضتني)، وعندما ذهبت لمشاهدته في العرض الخاص وجدت كل من في السينما في اللوج الذي أجلس فيه، هدومي اتقطعت وشعري، اتخضيت، وهو ما تكرر أثناء عرض الفيلم في لبنان، إذ سقطت على الأرض من كثرة تدافع الناس".

Advertisements

وتابعت لبنى "الوسادة الخالية، كان أول فيلم لحليم يفرقع رغم نجاح أفلامه السابقة، ولكن نجاحها لم يكن بنفس القدر، وأعتقد أن السبب قصة الحب والغرام التي ظهرت بوضوح على الشاشة".

ونفت أن تكون رفضت التعاون مع حليم مرة ثانية، ولكن ما حدث ترويه لبنى "علم بموافقتي على مشاركة الفنان فريد الأطرش بطولة فيلم رسالة من امرأة مجهولة، فوجدته يقوم بمجهودات كبيرة حتى لا أقدم الفيلم، لكن العمل أعجبني وقررت تقديمه".

ويحتفل محبو "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ اليوم 21 يونيو، بذكرى ميلاده التسعين.