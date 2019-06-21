بالصور| ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها "زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، على تهنئة والدتها زينة عاشور بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
ونشرت جنا صورًا لوالدتها، بينها صورة أثناء ممارستها التزلج على الجليد، وأخرى تجمع والدتها بصديقتيها، معلقة "عيد ميلاد سعيد ماما، أحبك كثيرًا".
زينة عاشور تزوجت من عمرو دياب في تسعينات القرن الماضي، وأنجبت منه 3 أبناء، هم "جنا، كنزي، وعبدالله".
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