بعد اعتذار منة فضالي.. ريم البارودي بطلة "جوازة مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "جوازة مرتاحة" التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح فندق ميراج بالغردقة.

ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورتين، الأولى جمعتها ببطل العمل الفنان أحمد صفوت، والثانية جمعتهما بباقي أبطال العرض.

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وعلقت ريم "توكلنا علي الله، قريبا مسرحية كوميدية مستوحاة من مسرحية ترويض النمرة لويليام شكسبير.. جوازه مرتااااااحة"، وحرص الفنان أحمد زاهر على تهنئتها معلقًا "ألف مبروك وبالتوفيق يارب".

جدير بالذكر أن المسرحية كان من المقرر أن تلعب دور البطولة فيها الفنانة منة فضالي، إلا أنها أعلنت اعتذارها قبل أيام، مشيرة إلى ارتباطها بأعمال فنية أخرى.

"جوازة مرتاحة" تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة ريم البارودي، أحمد صفوت، هشام إسماعيل.