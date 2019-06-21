تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا فيه إلى أنه يعود لخبيرة التجميل سارة الودعاني، حيث أنها تعرضت لحالة إغماء بينما كانت في مكان عام.
ولم يظهر في الفيديو وجه الودعاني، بل سمع صوت فتاة قامت بتسجيل المقطع المصور، وأشارت إلى أن الودعاني سقطت أرضاً في حالة إغماء بسبب التعب، ليظهر بعدها مجموعة من الرجال وهم يركضون بإتجاه سيارة إسعاف .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فيديو متداول لإغماء “سارة الودعاني” في مكان عام ونقلها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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