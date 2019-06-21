شاهد .. فيديو متداول لإغماء “سارة الودعاني” في مكان عام ونقلها للمستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشاروا فيه إلى أنه يعود لخبيرة التجميل ​سارة الودعاني​، حيث أنها تعرضت لحالة إغماء بينما كانت في مكان عام.

ولم يظهر في الفيديو وجه الودعاني، بل سمع صوت فتاة قامت بتسجيل المقطع المصور، وأشارت إلى أن الودعاني سقطت أرضاً في حالة إغماء بسبب التعب، ليظهر بعدها مجموعة من الرجال وهم يركضون بإتجاه سيارة إسعاف .