في ذكري وفاة سعاد حسني.. صور نادرة من أرشيف السندريلا

تحل اليوم ذكري وفاة سندريلا الشاشة سعاد حسني، التي حفرت في أذهاننا قبل رحيلها ملامح وجهها الجميلة، وضحكتهاالمرحة، بالإضافة لموهبة استثنائية لن تتكرر، فقد برعت في الغناء والرقص
والتمثيل وأصبحت أيقونة في عالم الفن، تسعي الفتيات للتشبه بها، وتحلم ذوات الموهبة بالوصول إلي مجدها.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها صورًا نادرة للسندريلا سعاد حسني.
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