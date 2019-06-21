فيديو.. كليب "بابا" لمحمد رمضان يقترب من المليون الخامس

حققت أغنية "بابا"، للفنان محمد رمضان، 4,715,533 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أربعة أيام على طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".

يشار إلى أن "بابا" من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد عبدالواحد، وقد لاقي

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "القمر"، الذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي. بموقع "يوتيوب".يشار إلى أن "بابا" من كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد عبدالواحد، وقد لاقيالكليب ردود فعل إيجابيه كثيرة عبر مواقع السوشيال ميديا.يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فيديو كليب "القمر"، الذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي. شاهد الكليب من هنا...



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