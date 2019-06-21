شاهد.. سعد الصغير يجهز مفاجأة لعرائس شهر يوليو

وجه الفنان سعد الصغير، رسالة إلى متابعيه الذين من المقرر أن يتم عقد قرانهم خلال شهر يوليو، وذلك عبرحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "سعد" عبر صفحته قائلاً :"أي عروسه فرحها في شهر ٧ انا الي هعملهولها.. النهاردة فرحي ياجدعان"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والسعادة في حياته الفنية والشخصية.
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