شاهد.. ديما بياعة تثق في زوجها احمد الحلو ولكن!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 02:49 مساءً - اعترفت الفنانة السورية ديما بياعة انها تغار على زوجها المغربي احمد الحلو وتفتش هاتفه الجوال.

كلام ديما بياعة جاء اثناء استضافتها في حلقة الامس من برنامج “اكلناها” حيث سالها باسم ياخور، مقدم البرنامج، ان كانت تغار على زوجها لترد قائلة “يا سيدي فقدت ثقتي في نفسي ولا بقول فقدت ثقتي بالرجال” واضافت ان المرأة تغار من الحب وانها تثق بزوجها ولكنها لا تثق بالنساء اللواتي قد يؤثرن عليه قائلة “ان كيدهن عظيم”.

وردا على سؤال عمّا إذا كانت تقوم بتفتيش هاتفه زوجها الشّخصيّ، أم لا، فأجابت ديما بياعة قائلة: “أنا أبدا ما أفتش بموبايله أبدًا”، لينظر باسم إلى زوجها ليشير الى انها تفعل.

من ناحية اخرى، تعرّضت ديما بياعة الى انتقادات واسعة، من الجمهور بسبب الرقصة التي أدتها مع زوجها ووصفها البعض بـ” الإيحاء الجنسي”، لافتين إلى أنّها لم تحترم ولديها من زوجها السابق الممثل تيم حسن، فيما بدت الدهشة واضحة على ياخور.