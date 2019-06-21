شاهد.. فيفي عبده: “البنت الفليبينية بتاعتي سرقتني.. ضربتني سكينة في قلبي”

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 02:49 مساءً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، تفاصيل تعرضها للسرقة من العاملة الفلبينية، والتي اتهمتها بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها بمصر القديمة.

وظهرت فيفي، في فيديو عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح تفاصيل واقعة السرقة حيث قالت: “البنت الفليبينية بتاعتي سرقتني وهربت”.

وتابعت فيفي عبده: “انا مش مبسوطة خالص جاية وانا مضروبة على راسي غشتني وسرقتني وضربتني كده سكينة في قلبي انا كنت بعاملها كويس اوي”.

واضافت فيفي عبده: “متضايقة جدا جدا ما استاهلش تعمل في كده” وتابعت “ان شاء الله حترجعلي فلوسي وحيرجعلي ذهبي”