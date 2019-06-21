كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 02:49 مساءً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، تفاصيل تعرضها للسرقة من العاملة الفلبينية، والتي اتهمتها بسرقة 5 كيلو مشغولات ذهبية من شقتها بمصر القديمة.
وظهرت فيفي، في فيديو عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح تفاصيل واقعة السرقة حيث قالت: “البنت الفليبينية بتاعتي سرقتني وهربت”.
وتابعت فيفي عبده: “انا مش مبسوطة خالص جاية وانا مضروبة على راسي غشتني وسرقتني وضربتني كده سكينة في قلبي انا كنت بعاملها كويس اوي”.
واضافت فيفي عبده: “متضايقة جدا جدا ما استاهلش تعمل في كده” وتابعت “ان شاء الله حترجعلي فلوسي وحيرجعلي ذهبي”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده: “البنت الفليبينية بتاعتي سرقتني.. ضربتني سكينة في قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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