كدمات بوجه فرح الهادي بسبب عمليات التجميل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن خضوعها لعملية تجميل جديدة تسببت في ظهور كدمات بوجهها.

الفنانة الكويتية قالت خلال مقطع فيديو إنها قامت بإجراء عملية تنحيف في منطقة الذقن أو اللغلوغ، مما تسبب لها في ظهور بقع خضراء وكدمات بوجه.

فرح قالت إنها ترفض تنحيف الوجه بواسطة الخيوط، كما أكدت أنها لن تطبق الفيلر مجدداً، وستستبدله بحقن البوتوكس من أجل إخفاء التجاعيد التي تظهر به.

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وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي قد تعرضت مؤخرا لحادث سير، حيث انفجر أحد إطارات سيارتها، أثناء قيادتها على أحد الطرقات السريعة.

فرح نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على “سناب شات”، ظهرت خلاله وهي تبكي بطريقة غريبة وتطلب المساعدة من شاحنة قريبة منها، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها للسخرية من رد فعلها وطريقة بكائها الغريبة، وأكدوا أن رد فعلها بدا مفتعلا بشدة.

وكانت فرح الهادي قد ردت مؤخرا على منتقديها والذين يصفونها بأنها “حديثة نعمة”، حيث أكدت أنها فخورة بأنها “حديثة نعمة”، وأنها لن تخجل أمام أولادها من أي شيء قامت به في حياتها، عندما قامت بالتسويق لماركات معينة.