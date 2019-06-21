الفنان تامر فرج يحتفل بعيد زواجه الأول.. شاهد أول صور لزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر فرج بعيد زواجه الأول من زوجته “رانيا”، برومانسية شديدة.

تامر نشر مقطع فيديو للوحة رسمت له هو وزوجته، على نغمات الأغنية الفرنسية الشهيرة“la vie en rose” ، للمطربة الفرنسية إديث بياف.

الفنان المصري أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “مع دقات الساعه ١٢ هنكون كملنا 365 يوم سعاده بالظبط.. زى النهارده فجر يوم ٢٠/٦ خطفتينى و طلعنا على المأذون وبقينا زوجين...واحلى هديه اتقدمتلنا من صديقتنا الفنانه Ayaat Raafat تسلم ايدها”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “الصوره إللى رسمتهالنا من أصل صوره اتصورناها سوا على سهوه للحظة حب بسيطه إنما بتلخص منهج السعاده والحب والتفاهم إللى بنينا عليه حياتنا.. انتى سندى و انا ضهرك”.

وتامر فرج قد شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الدامية، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا، ومن بينها مسلسل “طلعت روحي” بطولة إنجي وجدان، ونيكولا معوض، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وغيرهم.

كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي”، والذي لعب بطولته الفنان هاني سلامة، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة يسرا اللوزي، وغيرهم.