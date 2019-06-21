تفاصيل الجراحة التي خضعت لها ياسمين صبري.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لجراحة في الساعات الأخيرة ونشرت صور عبر خاصية “الأستوري”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
ياسمين صبري، كانت قد خضعت لجراحة في قدمها، وغادرت المستشفى فور إفاقتها من البينج، وكانت قد اكتفت بنشر صورة لقدمها إلى جانب صور وجودها على سرير المرض بالمستشفى، وباقة من الورود أهديت لها.
ياسمين كانت قد أثارت تساؤلات متابعيها بعد نشرها صور من داخل المستشفى دون الكشف عن أي تفاصيل، خاصة أنها جاءت بعد ساعات قليلة من نشرها صور لها تكشف فيها عن مهارتها في رياضة اليوجا واللياقة التي تمتع بها.
ياسمين صبري كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية في أولى بطولاتها المطلقة.
المسلسل تألف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.
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