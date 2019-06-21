مي عمر بالأبيض والأسود في جلسة تصوير جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات العربية.
مي نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بالأبيض والأسود، وارتدت الفنانة فستان أسود أنيق، وأطلقت العنان لشعرها بينما وضعت ماكياج ناعم.
الفنانة المصرية استخدمت عدد من الإكسسوارات، بينما أحاطها جو من الغموض أعطى رونقا جذابا لصورها.
مي تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها، وأحب متابعيها اللون الأسود عليها.
الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنان أحمد السقا، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.
«ولد الغلابة»، تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي تعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.
العمل أخرجه محمد سامي، وشارك في بطولته إدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي.
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