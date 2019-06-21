محمود العسيلي يطرح «ملايين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح المطرب المصري محمود العسيلي، كليب جديد يحمل عنوان “ملايين”، حيث ربع مليون مشاهدة منذ طرحه، مؤخرا، على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا .. ملايين.

وعلى جانب أخر،، يستعد محمود العسيلى لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة المقبلة 21 يونيو، ويقدم فيه العديد من أغانيه المتنوعة منها “مش مضمون، وزى الهوى، وحلم بعيد وفى حتة تانية، وغيرها من أغاينه.

Advertisements

وكان المطرب المصري ، قد أشعل مؤخرا، خيمة “القصر” بفندق كمبنيسكى حيث تفاعل الجمهور معه.

وقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة منها أغنية “أنا ابن مصر”، وأغنية “وجع الهوي” وأغنية “انتى جايه من الأرض” وأغنية “مجنونة”، وأغنية “طبلة”، والحفل من تنظيم سيد فتوح.