أنجيلينا جولي محررة في مجلة Time

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شبكة CNN الأميركية أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي انضمت إلى مجلة Timeبمنصب محرر مساهم بحسب ما أعلن رئيس تحرير المجلة ومديرها التنفيذي، إدوارد فيلسينثال.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن المجلة أن المقالات الخاصة بـ"جولي" ستُنشر بشكلٍ شهري، وستُركز على مواضيع، من بينها التشريد القسري، وحقوق الإنسان. مشيراً إلى أنها نفذت 60 مهمة ميدانية إلى عدة دول بينها كولومبيا والبيرو، وبنغلاديش. ومؤكداً على خبراتها السابقة مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين على مدار 18 عاماً شغلت في الأعوام السبعة الأخيرة منها منصب المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُذكر أن أول مقال لها بصفتها محرر مساهم بعنوان "واجبنا تجاه اللاجئين"، قد نُشِرَ في "اليوم العالمي للاجئين"، وسينشر ضمن عدد المجلة الذي سيصدُر بتاريخ الأول من شهر يوليو القادم.

فيما يلي رابط المقال:

