"ليل خارجي" يفوز بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم "ليل خارجي" مساء أمس الخميس 20 يونيو، بجائزة أفضل سيناريو من مهرجان مكناس المغربي، الذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 15 يونيو، وتسلمت الجائزة بطلة العمل الفنانة منى هلا.

وكان الفيلم أقيم له عرضًا خاصًا في نيويورك وواشنطن، الأيام الماضية، بحضور مخرجه أحمد عبدالله السيد والفنان كريم قاسم.

"ليل خارجي" عُرض تجاريًا في 5 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

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الفيلم حصل على عدد من الجوائز، منها: بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين أخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية، وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠.

الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية، وشارك في مهرجاني مراكش وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو.

"ليل خارجي" تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبدالله السيد، بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي وعلي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.