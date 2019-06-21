"الصاوي" وأحمد داوود و"الفيشاوي" في الصحراء بسبب "ولاد رزق 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
ظهر الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي في الصحراء، لتصويرهم عدد من المشاهد الخاصة بفيلمهم السينمائي الجديد "ولاد رزق2".
ونشر "داوود" الصورة التي تجمعهم عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا عليها: "ولاد رزق 2.. عودة أسود الأرض.. فيلم عيد الأضحى".
ويواصل مخرج العمل طارق العريان، تصوير مشاهد الفيلم، إذ يتبقى له ما يقرب من 10 أيام للانتهاء من تصويره ويدخل بعدها مراحل المونتاج والمكساج.
"ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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