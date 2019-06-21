بالصور| نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الـ47 الذي يوافق يوم 21 يونيو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونشرت نرمين عددًا من الصور التي جمعتها بأصدقائها وأقاربها، خلال احتفالهم بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بالإضافة إلى صورتها مع تورتة عيد ميلادها.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي كان مشاركاتها في الجزء الثاني من مسلسل" أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.