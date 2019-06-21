محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الـ47 الذي يوافق يوم 21 يونيو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ونشرت نرمين عددًا من الصور التي جمعتها بأصدقائها وأقاربها، خلال احتفالهم بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بالإضافة إلى صورتها مع تورتة عيد ميلادها.
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي كان مشاركاتها في الجزء الثاني من مسلسل" أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.