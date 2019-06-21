أميتاب باتشان يتعهد بتسديد ديون الفلاحين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 01:36 مساءً - تعهد نجم بوليوود القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachan بتعهده بتسديد الديون لأكثر من ألفي مزارع من ولاية بيهار، وذلك في مقر إقامته؛ حيث تبرع بالمبلغ بواسطة ابنيه: «شويتا» وأبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan.

نجم بوليوود أميتاب باتشان



ونشر أميتاب، البالغ من العمر 76 عاماً، نبأ التبرع الضخم على مدونته الشخصية، حيث قال إنه دعا بعض المزارعين إلى مقر إقامته؛ حتى يُسهم في حل المشاكل التي تسببت في انتحار مئات الآلاف؛ إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995؛ بسبب الديون.



وقال باتشان إنه في طريقه للوفاء بالوعد الآخر الذي قطعه على عاتق الشهداء في هجوم «بولواما» الإرهابي.

باتشان بتعهد بتسديد ديون الفلاحين

وكان باتشان قد دعّم في وقت سابق 1.398 مزارع من ولاية «أوتار براديش»، و350 من ولاية «ماهاراشترا»؛ عن طريق سداد قروضهم.



ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن عشرات الآلاف من المزارعين الهنود يعانون من الديون، كما أن قطاع الزراعة يعاني منذ عقود من الجفاف وتراجع الإنتاجية؛ بسبب انعدام التجهيزات العصرية.