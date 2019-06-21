ياسمين صبري تقلق جمهورها بصورها في المستشفى

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نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورًا لها من داخل المستشفى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مما أثار قلق جمورها عليها.
ولم توضح ياسمين سبب تواجدها في المستشفى، وشاركت جمهورها بالصور دون أي تعليق عليها، وظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس خاصة بالمرضى داخل المستشفى، والثانية لرقمها كمريضة، والثالثة بوكيه ورد خاص بها.
يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت جمهورها يوم الثلاثاء 18 يونيو، بصورة لها داخل صالة الألعاب الرياضية، أثناء وقوفها على رأسها، مما أثار إعجاب متابعيها نظرا للياقتها ورشاقتها.
ياسمين صبري هو مسلسل “حكايتي” الذي عرض في رمضان 2019، وهو أول بطولة مطلقة لها، وشارك فيه كل من وفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وهنادي مهنا، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
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