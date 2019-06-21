الليلة.. رنا سماحة ضيفة برنامج "الجمعة في مصر"

تحل الفنانة رنا سماحة، اليوم، ضيفة برنامج "الجمعة في مصر" احتفالًا بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك في الساعة السابعة مساءً على فضائيات "MBC مصر".
ومن المقرر أن تتحدث رنا خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس" وهو العمل الذي لفت انتباه الجمهور لموهبتها في التمثيل، كما تكشف كواليس
ويذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد طرحت منذ أسابيع قليلة أغنيتها الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب "هانت هانت" وغنتها باللهجة المغربية.
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