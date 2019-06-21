الليلة.. لطيفة تستعد لطرح أغنية "شاغلني"

تستعد المطربة لطيفة، لطرح أغنية جديدة سينجل تحت عنوان"شاغلنى"، مساء اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء، وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
ويشار إلى أن آخر أعمال المطربةلطيفة كان ألبوم "فريش" وتضمن 12 أغنية كاملة وهم: "فريش وكل اللى حبوا ولا يا عبد الله وتحلو الأيام وملحوقة وبحر الغرام
ويذكر أنه كان آخر ظهور للفنانة التونسية لطيفة من خلال إعلان دعائى لإحدى شركات العقارات، الذي عرض على الفضائيات في شهر رمضان الماضي، وحققت من خلاله رواجًا.
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