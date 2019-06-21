فن ومشاهير

نسمة محجوب تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الأوبرا

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 أحيت المطربة نسمة محجوب حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف.

 قدمت نسمة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل

معها الجمهور، منها: "يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام
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الحال"، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية.

 من جانبها أشارت نسمة محجوب إلى الفخر بالوجود والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والأنشطة المتعددة التي تنظمها دار الأوبرا، مؤكدة أنها ستظل علامات بارزة ومضيئة في مشوارها الفني.

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