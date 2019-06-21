شاهد.. رابح صقر يتأثر بشكل كبير أثناء غنائه “صدقيني”!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 12:53 مساءً - فاجىء الفنان السعودي رابح صقر الجمهور ببكائه على المسرح، أثناء إحيائه حفل في مدينة عرعر في السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو مؤثر لرابح صقر أثناء غنائه أغنية “صدقيني” بكى خلالها ولم يستطع مواصلة الغناء، وأخذ يمسح دموعه في لحظة كسرت قلب الحضور.

وارجع البعض سبب بكاء رابح صقر كلما غنى هذه الأغنية تحديداً، التي تشير كلماتها إلى شخص لا يستطيع نسيانه بينما أكد الكثيرون تذكره بوالدته التي رحلت عن عالمنا منذ سنوات.