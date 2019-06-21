كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 12:53 مساءً - فاجىء الفنان السعودي رابح صقر الجمهور ببكائه على المسرح، أثناء إحيائه حفل في مدينة عرعر في السعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو مؤثر لرابح صقر أثناء غنائه أغنية “صدقيني” بكى خلالها ولم يستطع مواصلة الغناء، وأخذ يمسح دموعه في لحظة كسرت قلب الحضور.
وارجع البعض سبب بكاء رابح صقر كلما غنى هذه الأغنية تحديداً، التي تشير كلماتها إلى شخص لا يستطيع نسيانه بينما أكد الكثيرون تذكره بوالدته التي رحلت عن عالمنا منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رابح صقر يتأثر بشكل كبير أثناء غنائه “صدقيني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.