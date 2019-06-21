ايران تنشر صورا لحطام الطائرة الأمريكية!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 12:53 مساءً - نشرت وسائل اعلام ايرانية اليوم مجموعة صور قالت انها تعود لأجزاء مختلفة من الطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ منظومة “خرداد 3”.

وتظهر الصور بقايا مختلفة من الطائرة التي أكد الحرس الثوري إسقاطها فجر أمس “بعد دخولها أجواء البلاد وليس فوق المياه الدولية”.