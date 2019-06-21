إطلالة غريبة لـ نيلي كريم في بوستر “الفيل الأزرق 2” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية نيللي كريم عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة البوستر الدعائي الخاص بها لفيلم “الفيل الأزرق 2”.

وبتعليقها على صورة البوستر كتبت نيللي كريم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “اللي في البيت عندك مش لبني.. لاتخافوا لكن احذروا.. الفيل الأزرق 2 فيلم عيد الأضحى”.

أحداث “الفيل الأزرق 2” تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة “8 غرب حريم”، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكر أن الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، النجمين نيللي كريم وكريم عبد العزيز، المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد، كما وتنضم إليهم النجمة التونسية هند صبري والفنان إياد نصار الذي يحلّ ضيف شرف على الأحداث في دور مهم، والفليم من إنتاج شركة “سينرجي فيلم”.