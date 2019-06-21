في صور جديدة، عيون ابنة جورج وسوف نسخة طبق الأصل عنه.. لن تصدقوا الشبه

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Jun 21, 2019
نشرت ندى زيدان الزوجة السابقة لسلطان الطرب جورج وسوف، صوراً جديدة لابنتهما “عيون”، وذلك من آخر يوم دراسي لها.
بدت “عيون” في الصور الجديدة وكأنها نسخة طبق الأصل عن والدها جورج وسوف.
نذكر ان “الوسوف” كان قد تزوج من الرياضية القطرية ندى زيدان في سبتمبر 2014، ثم انفصلا بعد ان استقبلا طفلتهما “عيون” في أكتوبر 2015.
يذكر أن جورج وسوف لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولى “شاليمار” هم “وديع”، “حاتم” و”جورج جونيور”.
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