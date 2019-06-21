"بلا هدف" أفضل روائي طويل بمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن كرّم في حفل افتتاحه الرسمي الممثلة المصرية ليلى علوي، اختُتِمَت الدورة السادسة لمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان بإعلان الجوائز على مسرح مركز العزم الثقافي في بيت الفن-الميناء بمدينة طرابلس الساحلية. حيث أعلنت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري يسري نصر الله الأعمال الفائزة بجوائز مسابقة الأفلام الطويلة. وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل "بلا هدف" للمخرج والمصور والمونتير الأميركي كالب بورديو. وهو من إنتاج مشترك بين إيطاليا والبوسنة والولايات المتحدة في العام 2018. Advertisements ونال جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل البولندي بعنوان "مهرجان" من إخراج آنا جاويتا وتوماس ولسكي. فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الروائي الطويل "بنفسج أفريقي" للمخرجة الإيرانية منى زندي حجيجي. الأفلام القصيرة

في مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة أفضل فيلم "إغراء العمق" للمخرجة الكندية لاريسا كوريفو بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "زي الشمس" للمخرجة المصرية هنا محمود.

وفاز بجائزة أفضل فيلم تحريك "هل أنا ذئب" للمخرج الإيراني أمير هوشانج معين.

هذا وتخلل حفل ختام المهرجان إعلان مشاريع الأفلام الفائزة بمنح منصة "المنتدى المتخصص" التي تقدمها شركات الإنتاج لدعم وتمويل الأفلام في طور التصوير والتجهيز الفني.

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