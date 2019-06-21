نسمة محجوب تحيي حفل غنائي ضخم في الأوبرا

احيت المطربة نسمة محجوب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف.

وقدمت نسمة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور منها منها:" يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي اية، مستغربة، دوامالحال بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية.

من جانبها أشارت نسمة محجوب إلى الفخر بالتواجد والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والأنشطة والمتعددة التي تنظمها دار الأوبرا مؤكدة أنها ستظل علامات بارزة ومضيئة في مشوارها الفني.

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