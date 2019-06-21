ايران تتلقى رسالة تحذير من ترامب!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 11:28 صباحاً - قال مسؤولون إيرانيون الجمعة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عُمان تحمل تحذيرا من هجوم أميركي وشيك.
وذكر أحد المسؤولين الإيرانيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الرئيس ترامب قال في رسالته “إنه يعارض أي حرب مع إيران ويريد التحدث إلى طهران حول مختلف القضايا”.
وأضاف “لقد أعطى فترة قصيرة من الوقت للحصول على ردنا ولكن رد إيران الفوري كان أن الأمر يعود إلى المرشد الأعلى وهو من يقرر بشأن هذه القضية”.
وقال مسؤول إيراني ثان “لقد أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، ولكن سيتم نقل الرسالة إليه لاتخاذ قرار”، مضيفا “ومع ذلك، أخبرنا المسؤول العماني بأن أي هجوم ضد إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية”.
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