وائل كفورى يطرح «استشبهت فيكى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح النجم والمطرب اللبناني وائل كفوري، أغنية “استشبهت فيكى”، والتتي تخطت 600 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر، وإخراج عبدالله غنام.

وعلى جانب أخر، يستعد وائل كفوري للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان “جرش”، والمقرر انطلاق دورته الـ34 مساء يوم الخميس 18 يوليو المقبل فى مدينة جرش .

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أغنية “استشبهت فيكى”، تتناسب مع الأجواء الصيفية المليئة بالإيقاع والرقص، ويحكي فيها عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودًا في النفس والروح، متسائلاً ما إذا كان الطرف الآخر يبادله الإحساس والمشاعر، لاسيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبيرلها والتفكير دومًا بها، فيقول لها “استشبهت فيكي.

ومن جهة ثانية كان النجم وائل كفورى، قد أعلن عن طلاقه رسميًا من زوجته، وذلك عبر برنامج الإعلامية اللبنانية ريم نجيم، يشار إلى أن النجم وائل كفورى قدم آخر أغانيه بعنوان “ولاد الحرام”، من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.