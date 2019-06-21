ماجد الكدواني يحتفل بتخرج ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري ماجد الكدواني بتخرج ابنته ساندرا من إحدى مدارس مدينة الشروق.

ماجد الكدواني ظهر في عدد من الصور مع ابنته، وظهرت عليه علامات الفخر والحبور بسبب وصول ابنته لهذه المرحلة الدراسية.

الفنان المصري ألقى في الحفل كلمة عبر فيها عن سعادته الكبيرة بهذا اليوم وسط حضور الطلاب وأولياء الأمور.

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يٌذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين احتفلوا بتخرج أبنائهم في الأيام الماضية ومنهم الفنانة رانيا يوسف، والراقصة دينا، وإنجي شرف.

كما احتفل الفنان أحمد السقا بتخرج ابنه ياسين السقا، وكذلك الفنان ماجد المصري.

ماجد الكداوني كان آخر أعماله الفنية هو فيلم «نادي الرجال السري»، ويشارك في بطولة “نادي الرجال السري” كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، من إخراج خالد الحلفاوي.

كما تألق الكدواني في فيلم «تراب الماس»، مع الفنان آسر ياسين والفنانة منة شلبي، وبرع في تقديم دور ضابط الشرطة.

ويحضر أيضا الفنان المصري لفيلم مع الفنان محمد رمضان بعنوان «رجالة حمزة»، كما تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم «برة المنهج».