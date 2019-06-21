نيكي ميناج تطرح كليبها الجديد MEGATRON – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت المغنية الأمريكية نيكي ميناج فيديو كليب جديد بعنوان MEGATRON عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.
إطلاق العمل ترافق مع حملة دعائية واسعة شملت الصفحات الشخصية لميناج التي تضع آمالًا كبيرة على هذه الأغنية لتعود بها بقوّة إلى الساحة الغنائية.
تجدر الإشارة إلى أن الكليب حقق أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد خمس ساعات فقط على إتاحة عرضه.
لمشاهدة فيديو كليب MEGATRON:
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