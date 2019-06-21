عادل كرم يتعرّض لإصابة صعبة ويدخل المستشفى

متابعة بتجـــــــــرد: خضع الفنان اللبناني عادل كرم لعملية جراحية دقيقة دامت لأكثر من ثلاث ساعات، وتكلّلت بالنجاح بمستشفى رزق الجامعي في لبنان على يد الدكتور إبراهيم كالوش. وجاء في التفاصيل أن كرم خضع لهذه العملية بعدما تعرض لإصابة صعبة أثناء ممارسته كرة القدم خرجت على إثرها عظمة كتفه الأيمن من مكانها وتسببت بتمزيق أربطة الكتف مما تطلّب وضع براغي حديدية لإعادتها إلى مكانها. وسيبقى كرم في المستشفى لبضعة أيام وبعدها سيبدأ فترة علاج طويلة لمدة ثلاثة أشهر. من موقع أسرة موقع بتجــــرد، نتمنّى الشفاء العاجل للفنان عادل كرم.

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