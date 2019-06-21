دوا ليبا في رسالة الى اللاجئين.. من لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: أعادت النجمة العالمية دوا ليبا نشر صورة لها من زيارة الأخيرة الى لبنان، حيث التقت الأطفال اللاجئين مع منظمة الـ Unicef.

وعبّرت عن سعادتها بزيارة لبنان وتمضيها للوقت مع الأطفال، وأشارت الى فرحتها برؤيتهم يعتادون على الحياة الجديدة التي وجدوا أنفسهم فيها، وقالت: “علينا أن نعلم بأنّ ما من أحد يريد أن يترك عائلته ومنزله، جميع الأطفال بحاجة الى مكان للتعلّم واللعب وتطوير طاقاتهم”.

وختمت: “في اليوم العالمي للاجئين، أوجّه رسالة بأنّنا دائماً الى جانبكم، وأنتم اليوم أقوى من أيّ وقت مضى”.