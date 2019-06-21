وائل كفوري يحطّم المليون في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم اللبناني وائل كفوري أصداء أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الكليب الخاص بالأغنية والذي أطلقه وائل عبر قناته على موقع “يوتيوب” نجاحًا كبيرًا، حيث حطّم المليون مشاهدة منذ الساعات الأولى على إتاحة عرضه.

فكرة الكليب بسيطة جدًا حيث يظهر من خلالها وائل وهو يُتلف شريط كاسيت يحمل الأغاني التي كان يستمع إليها مع حبيبته، في حين تقص الأخيرة شعرها الطويل في حوض الإستحمام وقد تولى إخراجه عبدالله غانم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو، وهي من إنتاج وائل كفوري الخاص.

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لمشاهدة فيديو كليب أغنية “استشبهت فيكي”: